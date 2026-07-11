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Kane golfte mit Trump

Harry Kane lobt Trump nach gemeinsamer Golf-Runde

Samstag, 11. Juli 2026 | 15:46 Uhr
Kane golfte mit Trump
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/RICHARD PELHAM
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Von: APA/dpa/Reuters

England-Kapitän Harry Kane hat US-Präsident Donald Trump nach einer gemeinsamen Golf-Runde gelobt, sprach dabei aber auch von einem “surrealen” Erlebnis. “Er spielt, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Ich hoffe, ich kann in seinem Alter genauso gut spielen wie er”, sagte der Torjäger der “Three Lions” vor dem Viertelfinale gegen Norwegen (23.00 Uhr MESZ/Servus TV) in Miami. Der Bayern-Stürmer habe Trump auf Einladung des Politikers vor etwa 18 Monaten getroffen, erzählte Kane.

“Es war eine ziemlich surreale Erfahrung, ihn einfach nur zu treffen. Ich habe okay gespielt. Aber ja, wenn der Präsident dich irgendwohin einlädt …”, sagte Kane über die gemeinsame Zeit mit dem nun 80-Jährigen in Palm Beach/Florida. “Es war eine einzigartige Erfahrung, und ich war einfach dankbar, dass er mich eingeladen hat, mitzuspielen”, versicherte der 32-Jährige.

Trump hatte nach dem WM-Achtelfinalsieg der Engländer in Mexiko auf seiner Plattform Truth Social geschrieben: “Harry Kane von England ist ein GROSSARTIGER Spieler!!!” Kurz darauf sagte der US-Präsident vor Reportern: “Ich mag ihn sehr. Er ist ein guter Golfer. Er ist wirklich großartig.” Kane hat beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko bisher sechs Tore erzielt.

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