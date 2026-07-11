Russischer Gleitbombenangriff: Tote und Verletzte in Sumy

Von: APA/AFP/Reuters/dpa

Das russische Militär hat durch den Abwurf von Gleitbomben auf die nordostukrainische Stadt Sumy mindestens vier Menschen getötet. “Darunter ist auch ein Mädchen”, sagte der Bürgermeister von Sumy, Artem Kobsar, in einem auf seinem Telegramkanal geteilten Video. Weitere sieben Personen mussten demnach verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Bei russischen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach offiziellen Angaben mindestens elf Menschen verletzt worden.

Die Behörden in Sumy warnten vor weiteren Angriffen. Russland setzt in seinem inzwischen mehr als vier Jahre dauernden Krieg gegen die Ukraine häufig Gleitbomben ein. Sie werden von Flugzeugen noch weit von der Front entfernt abgeworfen und schweben dann über mehrere Kilometer Entfernung in Richtung Ziel. Obwohl die Waffen gelenkt sind, gelten sie als nicht besonders zielsicher. Immer wieder treffen sie zivile Objekte.

Neue Angriffe auf Kiew

Unter den Verletzten in Kiew sei ein Kind, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Onlinedienst X mit. Russische Truppen haben zudem nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums die Siedlung Batschiwsk in der nordukrainischen Region Sumy eingenommen.

Auf Kiew habe Russland in der Nacht mehr als 120 Drohnen gestartet und 12 Raketen abgefeuert, “die Hälfte von ihnen ballistische”, erklärte Selenskyj. Noch vor dem ersten Sirenenalarm sei “zivile Infrastruktur” getroffen worden, darunter Wohnhäuser und Büros. Selenskyj erklärte, die Armee habe “die meisten” Flugkörper abgeschossen, “aber nicht die ballistischen”.

Er forderte die Verbündeten erneut zu weiterer militärischer Unterstützung für die Ukraine auf. Zudem appellierte er an die US-Regierung, ihr Versprechen zügig umzusetzen, der Ukraine eine Lizenz zur Herstellung von Patriot-Luftabwehrsystemen zu erteilen.

Raketenbestände gehen zur Neige

Das Patriot-System spielt eine wichtige Rolle beim Schutz ukrainischer Städte und Infrastruktur insbesondere vor ballistischen Raketen. NATO-Staaten haben der Ukraine mehrere Patriot-Systeme zur Verfügung gestellt, bisher liefern sie ihr auch die Raketen. Zuletzt gingen die ukrainischen Reserven zur Neige. Die Luftabwehr hatte daher erhebliche Probleme beim Abfangen der Raketen.

Zuletzt verstärkte die ukrainische Armee ihre Gegenangriffe auf Russland. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete unterdessen von einer Einigung zwischen vier US-Senatoren und der Trump-Regierung auf verschärfte Russland-Sanktionen.