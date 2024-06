Andrea Liponi seit 16 Jahren verschwunden

Von: fra

Nals – Andrea Liponi ist am 8. Juni 2008 aus Nals verschwunden. Seither fehlt von ihm jede Spur. Am 9. Juni fand man damals das Auto von Liponi und einige Kleider sowie persönliche Gegenstände in Nals.

Die Eltern von Liponi haben daraufhin eine Vereinigung gegründet. Die Vereinigung „Penelope“ soll jenen beistehen, die ein ähnliches Schicksal zu tragen haben. Der Onkel von Andrea Liponi erinnerte auf einer Tagung in Bozen an die Zeit vor 16 Jahren nach dem Verschwinden seines Neffen.

Er erklärte, dass das Verschwinden seines Neffen ihn wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen habe. Zuerst war das Verschwinden ein Schock, dann ein Wechselbad der Gefühle. Bis zum Auffinden der vermissten Person wechselten sich Hoffnung auf ein Wiederfinden und Verzweiflung ab. Er rief dazu auf, Vermisstenmeldungen zu studieren und dabei zu prüfen, ob man einen Beitrag zum Auffinden der vermissten Person leisten könnte.

Das Verhalten der staatlichen Behörden regelt das Gesetz 203 aus dem Jahr 2012. Dieses sieht vor, dass jeder, der eine Person vermisst, dies anzeigen kann. Die Stelle, bei der die Vermisstenmeldung eingeht, muss umgehend mit der Suche beginnen.