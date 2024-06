Angriffe auf Wach-Personal: Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen

Von: luk

Bozen – Der jüngste Überfall auf einen Wachmann am vergangenen Freitag im Interspar in der Via Buozzi, dem die Gewerkschaft Filcams/Cgil seine Solidarität ausdrückt, werfe eindringlich drei Fragen auf: “jene der Arbeitsbedingungen des Personals, jene der sozialen Integration und jene der Armut.”

Die Gewerkschaft weist darauf hin, dass selbst im reichen Südtirol die Raubüberfälle und Diebstähle in Supermärkten dramatisch zugenommen haben und die Sicherheit der Beschäftigten gefährden. “Taten, die oft von Menschen mit Migrationshintergrund begangen werden, die unter mangelnder sozialer Integration und Armut leidet. Auf all dies kann man nicht nur mit Repression antworten. Es ist notwendig, mehr zu tun, und das ist die Aufgabe der Verwaltungen auf allen Ebenen und der Zivilgesellschaft.”

In Bezug auf das Sicherheitspersonal weist Filcams/Cgil darauf hin, dass es sich dabei um “Arbeitnehmer handelt, denen die großen Vertriebsketten die schwierige Aufgabe übertragen, die Sicherheit der im Supermarkt Beschäftigten und der Kunden zu gewährleisten, und das zu lächerlichen Löhnen, die oft nicht mehr als 1.000 Euro betragen. Hinzu kommt die Tatsache, dass sie ihre Aufgaben mit mehr Gefahren, weniger Mitteln und weniger Macht erfüllen muss.”