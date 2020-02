Angst vor Sars-CoV-2: Touristen stornieren Südtirol-Urlaub

Bozen – Das Tagblatt Dolomiten berichtet am heutigen Montag, dass Touristen wegen der Corona-Fälle in Italien bereits ihren geplanten Südtirol-Urlaub stornieren. Von „Stornierungen im Minutentakt“ wurde Tourismuslandesrat Arnold Schuler gestern berichtet. Die Stornierungen würden sich derzeit „noch in einem bestimmten Rahmen“ bewegen, meint HGV-Präsident Manfred Pinzger.

Seit dem Sonntag gilt in den Notaufnahmen der Krankenhäuser im Land erhöhte Vorsicht. Ärzte und Pfleger müssen Schutzmasken tragen.

Indes hat das Trentino seine ersten Corona-Fälle. Wie Landeshauptmann Maurizio Fugatti gestern bestätigte, wurden drei Urlauber aus der Lombardei positiv auf Convid-19 getestet. Sie wurden im Anschluss in eine Spezialklinik nach Mailand gebracht.

