Anhaltende Gewalt im Zentrum von Bozen

Von: luk

Bozen – Die Gastronomen im Zentrum von Bozen klagen über anhaltende Gewalt: Die Betreiber von Black Sheep, Temple Bar, Downtown, Mr Ale und Pepper berichten von regelmäßigen Schlägereien und Angriffen, die ihre Mitarbeiter und Kunden in Angst versetzen. Besonders betroffen seien die Bereiche rund um den Waltherplatz, den Dominikanerplatz und dem Obstmarkt.

Die Gastronomen fordern mehr Überwachungskameras, verstärkte Polizeikontrollen und feste Wachposten, um die Sicherheit zu gewährleisten, berichtet die Zeitung Alto Adige. Die letzte Auseinandersetzung fand erst am 1. Juli vor dem Black Sheep statt, als eine Gruppe mit Flaschen und Stöcken aufeinander losging und ein Kunde verletzt wurde.

Die Gewalteskalation hat laut den Betreibern der Lokale im Stadtzentrum in den letzten Wochen zugenommen. So gab es eine Massenschlägerei am 29. Juni am Waltherplatz und eine alkoholbedingte Auseinandersetzung am 28. Juni am Obstmarkt. Davor kam es am am 21. und 23. Juni zu Vorkommnissen. Diese ständige Bedrohung würde den Geschäftsbetrieb massiv beeinträchtigen und die Sicherheit der Mitarbeiter und Gäste gefährden, so die Gastronomen.

Trotz der schnellen Reaktionen der Polizei fordern die Betreiber nun dringende Maßnahmen von Bürgermeister Renzo Caramaschi und Quästor Paolo Sartori, um die Situation in den Griff zu bekommen und das historische Zentrum von Bozen wieder sicher zu machen.