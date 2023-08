Antholz: Mure verlegt Landesstraße

Antholz – Die Unwetterereignisse reißen nicht ab.

Nachdem am Dienstagnachmittag nach einem starken Unwetter der Rotwand-Bach, der in den Antholzer See mündet, die Landesstraße vermurt hatte, musste die Straße ab dem Biathlonzentrum gesperrt werden.

Die Feuerwehren, die Agentur für Bevölkerungsschutz und der Straßendienst sind bereits mit Hochdruck dabei, die Schäden zu beseitigen.