Appell der Tierärzte: “Wir brauchen Blutspenderhunde und -katzen”

Von: luk

Bozen – “In Bozen gibt es einen dringenden Bedarf an Blutspendern, um das Leben von Hunden und Katzen zu retten.” Der Hilferuf kommt von der Tierklinik Vetbz in der Reschenstraße. Nicht jeder Fall schaffe es in die Schlagzeilen, doch viele Tiere werden in letzter Minute dank der Spendenbereitschaft engagierter Tierhalter gerettet. Leider reichen die bisherigen Spenden nicht aus, weshalb die Klinik jetzt um Unterstützung bittet. „Wir brauchen dringend neue Familien, die bereit sind mit ihren Tieren zu helfen“, erklärt Dr. Federica Bovenga.

Anforderungen für Hunde

Was macht einen guten Hundespender aus? „Der Hund sollte mittelgroß bis groß sein, also mindestens 25 Kilogramm wiegen“, erläutert Dr. Bovenga. „Das ideale Alter liegt zwischen zwei und acht Jahren. Zudem sollte der Hund ein ruhiges Gemüt haben, damit keine Sedierung notwendig ist.“ Neben der großzügigen Geste bringt die Spende auch Vorteile für die Besitzer mit sich. „Bei jeder Blutspende erhält der Hund kostenlose, umfassende Blutuntersuchungen, einschließlich biochemischer Tests und Blutbilder. Außerdem werden Tests auf durch Vektoren übertragene Infektionskrankheiten wie Leishmaniose und Filarien durchgeführt“, fügt Dr. Bovenga hinzu.

Anforderungen für Katzen

Auch bei Katzen spielen Größe und Gewicht eine Rolle. „Die Katze sollte über vier Kilogramm wiegen und robust gebaut sein. Rassen wie Maine Coon oder Norwegische Waldkatzen sind ideal, aber jede ausreichend kräftige Katze ist geeignet“, sagt Dr. Bovenga. „Das optimale Alter liegt zwischen zwei und neun Jahren. Auch hier werden alle notwendigen Untersuchungen kostenlos durchgeführt.“

Das größte Geschenk für alle Spender ist jedoch das Wissen, Leben gerettet zu haben. „Wann immer möglich, erzählen wir den Spendern die Geschichten der Patienten, die sie gerettet haben“, schließt Dr. Bovenga. „Es ist ein Akt der reinen Großzügigkeit, der oft das schönste Gefühl der Erleichterung für andere Tiere und ihre Besitzer bringt.“

Interessierte können sich unter der Telefonnummer 0471/204212 melden, um alle notwendigen Informationen und Anweisungen zu erhalten.