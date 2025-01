Arbeiten an der Luegbrücke: Schon wieder Staus auf der Brennerautobahn

Von: mk

Sterzing/Brenner – Auch heute ist der Verkehr auf der Brennerachse in Richtung Norden aufgrund der Bauarbeiten an der Luegbrücke in Tirol sehr dicht.

Die Südtiroler Verkehrsmeldezentrale hat einen sechs Kilometer langen Stau zwischen Sterzing und dem Brenner gemeldet, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa.

Wie der österreichische Autobahnbetreiber Asfinag mitteilt, muss man auch für die Strecke vom Brenner nach Matrei in Tirol aufgrund des einspurigen Verkehrs über die Luegbrücke Lueg eine rund 16 Minuten längere Fahrtzeit einplanen.

Auf der Brennerautobahn kam es zudem zu einem Rückstau von sechs Kilometern in Richtung Süden zwischen Ala/Avio und Affi aufgrund eines Unfalls.

Auch auf der Brennerstaatsstraße herrscht reger Verkehr von Gossensaß in Richtung Brenner. Dasselbe gilt für das Pustertal in Richtung Brixen zwischen Mühlbach und Schabs dicht.