Aktuelle Seite: Home > Chronik > Arthroskopie bei Patientin am falschen Knie begonnen
An der Innsbrucker Klinik kam es zu der Verwechslung

Arthroskopie bei Patientin am falschen Knie begonnen

Freitag, 27. Februar 2026 | 10:25 Uhr
An der Innsbrucker Klinik kam es zu der Verwechslung
APA/APA/THEMENBILD/JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Zu einem wohl ungewöhnlichen Vorfall ist es am Mittwoch bei einer geplanten Arthroskopie (Kniespiegelung, Anm.) des Knies einer Patientin an der Innsbrucker Klinik gekommen: Es wurden die Seiten verwechselt und der Eingriff am falschen Knie begonnen, teilten die tirol kliniken am Freitag mit. Nachdem man den Irrtum bemerkt hatte, wurde der Eingriff sofort abgebrochen und die Patientin aus der Narkose aufgeweckt. Es würden keine Folgeschäden entstehen, betonte man.

Weshalb es zu der anfänglichen Verwechslung kam, müsse noch geprüft werden, hieß es. Nachdem der Eingriff begonnen worden war, sei sofort klar geworden, dass an dem betroffenen Knie kein Schaden vorlag. Die Patientin sei über den Vorfall umfassend informiert worden, es sei zudem eine Meldung an die Haftpflichtversicherung der landeseigenen tirol kliniken übermittelt worden.

Bei Patientin entschuldigt, rein medizinisch gesehen nur “kleiner Zwischenfall ohne Folgen”

Die Verantwortlichen betonten, dass man sich bei der Frau in aller Form entschuldigt habe und den “Zwischenfall” bedauere. “Rein medizinisch gesehen handelt es sich um einen kleinen Zwischenfall ohne Folgen, da der Eingriff rechtzeitig abgebrochen wurde. Dennoch nehmen wir das Geschehene sehr ernst”, erklärte der Ärztliche Direktor der Innsbrucker Klinik, Alois Obwegeser. Es seien “bereits alle Schritte eingeleitet, um den Vorfall gemeinsam mit allen involvierten Berufsgruppen bis ins Detail aufzuarbeiten, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, wie wir unsere bereits sehr hohen Sicherheitsmaßnahmen noch weiter verbessern können.”

Bei einer Arthroskopie handelt es sich um einen minimalinvasiven Eingriff, mit dem Schäden im Inneren des Knies behandelt werden können. Früher wurde der Eingriff laut Klinik auch aus diagnostischen Gründen durchgeführt, um eventuelle Schäden überhaupt feststellen zu können.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Tansplantations-Drama: Bericht über Spannungen zwischen Ärzteteams im OP-Saal
Kommentare
40
Tansplantations-Drama: Bericht über Spannungen zwischen Ärzteteams im OP-Saal
Finanzpolizei ermittelt wegen 1,8 Millionen Euro gegen Luxus-B&B
Kommentare
40
Finanzpolizei ermittelt wegen 1,8 Millionen Euro gegen Luxus-B&B
Alle 116 Südtiroler Gemeinden als Berggemeinden eingestuft
Kommentare
30
Alle 116 Südtiroler Gemeinden als Berggemeinden eingestuft
“Demokratie und Rechtsstaat verteidigen”
Kommentare
30
“Demokratie und Rechtsstaat verteidigen”
Tödlicher Fahrradunfall durch Stacheldraht
Kommentare
24
Tödlicher Fahrradunfall durch Stacheldraht
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 