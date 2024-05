ASTAT: Wie wichtig ist Gleichberechtigung für euch?

Von: Ivd

Bozen – Die Erhebungswelle der probabilistischen Panelstudie des ASTAT vom März 2024 zeigt, dass in Bezug auf die Bedeutung der Geschlechtergleichstellung nicht nur geschlechtsspezifische Unterschiede bestehen. Damit diese Gleichstellung umgesetzt werden kann, braucht es vor allem eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, finden die Befragten.

Zum Beispiel gaben 43 Prozent der Südtiroler an, das Thema Geschlechtergleichstellung sehr wichtig zu finden. Dabei fällt auf: Weitaus mehr Frauen (87 Prozent) als Männern (70 Prozent) liegt das Thema am Herzen. Strukturell sind es oft Frauen, die schlechter gestellt sind. Etwa 20 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen das Thema Gleichberechtigung nicht wichtig sei, dabei mehr Männer (30 Prozent) als Frauen (13 Prozent).

Auch auffällig: Italienischsprachigen Südtirolern (86 Prozent) ist das Thema Gleichberechtigung ein Anliegen. Bei den Deutschsprachigen sind es nur 76 Prozent. Über alle Altersgruppen hinweg ist das Thema ungefähr gleichwichtig. Hier sind jüngere Menschen leicht, aber nicht signifikant interessierter.

Der wichtigste Aspekt bei der Umsetzung der Gleichstellung ist laut den Befragten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf (71 Prozent gaben das an). Große Bedeutung messen sie auch der „Sicherheit und dem Schutz vor Gewalt“ und der „finanziellen Anerkennung von Familienarbeit für die Rente“ bei. Verantwortung für den Unterschied sehen 79 Prozent der Befragten bei der Politik.

Die gesamte Studie gibt es auf der Website des ASTAT.