Athen unter einer Dunstglocke: Saharastaub verdunkelt den Himmel

Athen – Orange-rötliche Luft in der griechischen Hauptstadt Athen. Grund dafür ist Saharastaub aus Afrika, der bis nach Griechenland verfrachtet wurde. Weil die Staubpartikel die Sonnenstrahlen reflektierten, leuchte der Himmel dunstig-rot. Am Mittwoch trieben Westwinde den Staub in Richtung Osten.

So spannend das Phänomen zu beobachten war, so problematisch ist es für die Menschen: Viele litten unter trockenen, juckenden Augen und einem Kratzen im Hals, atmen ließ es sich in den vergangen zwei Tagen in Athen nur schlecht.

Das Phänomen, das durch warme Südwinde aus Afrika und kühlere Strömungen aus dem Norden entsteht, ist in der Region Attika, vor allem im Frühjahr und Herbst, regelmäßig zu beobachten.