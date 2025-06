Referendum 2025: Seid ihr zufrieden?

Von: Ivd

Rom – In ganz Italien wurde am 8. und 9. Juni über fünf Fragen zum Arbeitsrecht und zum Staatsbürgergesetz abgestimmt. Alle fünf Referenden sind an der zu geringen Wahlbeteiligung von nur 30 Prozent (50 waren mindestens erforderlich) gescheitert. Besonders niedrig fiel die Beteiligung in Südtirol aus: Nur 16 Prozent der Wahlberechtigten machten ihr Kreuz. Damit erreichte die Region den letzten Platz im nationalen Vergleich.

Die Regierung Meloni wertet das Scheitern als Bestätigung ihrer Politik, während die Opposition von „organisierter Wahlenthaltung“ spricht und auf mangelnde Information und den unglücklichen Termin an Pfingsten verweist. In den sozialen Netzwerken tobt nun eine Debatte: War es richtig, das Referendum auf diese Weise scheitern zu lassen oder ist es ein alarmierendes Zeichen für die Demokratie?

Wie steht ihr dazu: Seid ihr mit dem Ausgang und der Vorgehensweise des Referendums zufrieden? Nehmt dazu jetzt an unserer Spontanbefragung teil und teilt eure Meinung in den Kommentaren mit.