Polizei erinnert an Gefahren auf der Skipiste

Auch die Skifahrer stehen in der Verantwortung

Mittwoch, 04. Februar 2026 | 10:18 Uhr
Colfosco (1)
Quästur
Von: luk

Bozen – Mitten in der Wintersaison zieht die Quästur der Provinz Bozen eine erste Bilanz über die Tätigkeit der Staatspolizei in den Skigebieten Kolfuschg, Obereggen und Schnalstal. Bis zum 31. Jänner 2026 waren speziell ausgebildete Beamte dort täglich im Einsatz, um für Sicherheit, Prävention und Hilfeleistung auf den Pisten zu sorgen.

Bis dahin wurden 336 Rettungseinsätze durchgeführt, nachdem Wintersportler in Unfälle verwickelt worden waren. In 24 Fällen war aufgrund der Schwere der Verletzungen oder der schwierigen Erreichbarkeit der Einsatzorte ein Hubschraubereinsatz notwendig. Laut Quästur unterstreicht dies die enge Zusammenarbeit zwischen der Staatspolizei und den sanitären Notfalldiensten.

Neben der Hilfeleistung lag ein Schwerpunkt auf präventiven Kontrollen. Dabei wurden 42 Wintersportler wegen fehlenden Helms und weitere zwölf wegen fehlender Haftpflichtversicherung angezeigt.

Besonders hervorgehoben wird ein Einsatz, bei dem Beamte mithilfe eines Defibrillators eine Person nach einem Herzstillstand erfolgreich reanimieren konnten.

Abschließend richtet die Quästur einen Appell an alle Wintersportler: Helm tragen, verantwortungsvoll fahren, Versicherungsschutz prüfen sowie Beschilderung, Wetter- und Pistenverhältnisse beachten. Sicherheit in den Bergen sei eine gemeinsame Verantwortung von Einsatzkräften und Pistenbenutzern.

Bezirk: Bozen

