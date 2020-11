“Auch Diebe sollten einen Ehrenkodex haben”

Bozen – Eine ältere Boznerin mit gesundheitlichen Problemen ist am vergangenen Samstag in einem Schrebergarten bei Sigmundskron von einem Dieb bestohlen worden. Dabei hat er die Handtasche der Frau, die sie auf einer Mauer innerhalb des Gartens abgelegt hatte, in einem unbeaufsichtigten Moment mitgenommen.

150 Euro konnte der Übeltäter erbeuten. Doch für die Seniorin, die mit dem Gemüseanbau auch Ausgaben für Lebensmittel einsparen kann und so ihre magere Rente schont, ist der Verlust des Geldes zu verschmerzen.

Viel mehr belastet sie die Tatsache, dass ihr auch Fotos ihrer Lieben und andere persönliche Dinge wie das Handy abhandengekommen sind. Diese möchte sie zurückhaben und klagt gegenüber der Tageszeitung Alto Adige, dass auch Diebe einen Ehrenkodex haben sollten.