Auch diesen Sonntag viel Verkehr auf Südtirols Straßen

Bozen – Auch am heutigen Sonntag benötigten Autofahrer in Südtirol viel Geduld. Auf den Hauptdurchzugsstraßen war und ist wieder viel los. So kam es etwa auf der Brennerautobahn in beide Fahrtrichtungen immer wieder zu Staus und Kolonnenverkehr wegen Überlastung.

Auch auf der Vinschgauer Staatsstraße in Richtung Reschen gab es stockenden Verkehr. Auf der Pustertaler Staatsstraße im Osten Südtirols gab es hingegen in Richtung Brixen stellenweise Verkehrsbehinderungen.