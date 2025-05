Auer: Crash zwischen Motorrad und Pkw

Von: luk

Auer – Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagnachmittag am Hilbweg in Auer gekommen. Ein Pkw und ein Motorrad krachten aufeinander. Dabei zog sich der Zweiradfahrer mittelschwere Verletzungen zu.

Die Freiwillige Feuerwehr von Auer stellte den Brandschutz sicher und unterstützte das Weiße Kreuz Unterland bei der Versorgung des Verletzten. Im Anschluss wurde der Motorradfahrer mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus geflogen.

Die Ordnungshüter nahmen die Unfallermittlungen auf.