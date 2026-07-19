Auf Drogen – Mann in Wien biss Frau und attackierte Beamtin

Von: apa

Ein unter Drogeneinfluss stehender Mann hat Samstagabend in einem Wiener Park erratisch Frauen belästigt und nach einem erfolglosen Kussversuch eine 29-Jährige schwer attackiert: Der 32-Jährige biss seinem Opfer zunächst ins Kinn, schlug sie danach und drückte ihr einen glühenden Zigarettenstummel ins Gesicht. Zu dem Vorfall kam es gegen 22.45 Uhr im Alois-Drasche-Park im Bezirk Wieden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zu Hilfe gerufene Beamten wurden auch angegriffen.

Nach einem Notruf konnten Beamten der Inspektion Kopernikusgasse sowie der Polizeidiensthundeeinheit den Tatverdächtigen rasch anhalten. Der Bulgare legte ein unkontrolliertes Verhalten an den Tag und sprach ohne Unterlass. Er war augenscheinlich stark durch zuvor konsumierte Drogen beeinträchtigt. Aus dem Nichts heraus stürmte der Mann dann auch auf die Polizisten zu, spuckte eine Hundedienstführerin an, packte sie an den Unterarmen und versetzte ihr mit seiner Stirn mehrere Stöße gegen den Kopf. Die Polizistin wurde bei dem Angriff verletzt.

Unter Anwendung von Körperkraft konnte der Mann schließlich verhaftet werden. Er setzte sich bei der Amtshandlung heftig zur Wehr und trat mehrfach um sich, weshalb ihm laut Polizei auch Hand- und Fußfesseln angelegt werden mussten. An ihm wurde auch Cannabis sichergestellt.

Mehrere Frauen angegriffen, bespuckt und gebissen

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 32-Jährige zunächst versucht hatte, eine 29-Jährige, die mit ihrer Freundin auf einer Parkbank saß, gegen ihren Willen zu küssen. Das Opfer wehrte sich gegen die Annäherungsversuche, was den Tatverdächtigen noch aggressiver machte. Er biss ihr ins Kinn, schlug sie und drückte ihr einen glühenden Zigarettenstummel ins Gesicht. Die Frau konnte die Attacken soweit abwehren, dass sie keine schweren Verletzungen erlitt. Sie wurde von der Berufsrettung Wien medizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

Zwei weitere Frauen, die der 29-Jährigen zur Hilfe eilten, sollen schließlich ebenfalls von dem Mann attackiert worden sein. Eine Frau soll er laut Zeugenaussagen gewürgt, einer weiteren das Oberteil zerrissen haben. Beide gaben außerdem an, dass der Bulgare versucht habe, sie wahlweise zu beißen oder zu küssen.

Der 32-jährige Mann wurde unter anderem wegen des Verdachts der mehrfachen Körperverletzung, der Sachbeschädigung und des Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt. Er befindet sich in Haft, eine Vernehmung war bisher aufgrund seines Zustands nicht möglich.