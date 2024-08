Aufräumarbeiten nach Unwetter im Bezirk Hollabrunn

Von: apa

Nach einem Unwetter am Freitagabend im Raum Hollabrunn sind am Samstag Aufräumarbeiten im Gange gewesen. Um die 50 Feuerwehren mit rund 700 Mitgliedern rückten nach starken Niederschlägen zu über 100 Einsätzen aus. Am Tag darauf waren die Helfer damit beschäftigt, Häuser und Straßen zu reinigen. “Die Hauptrouten sind wieder befahrbar”, sagte Stefan Obritzhauser, Kommandant der FF Hohenwarth, zur APA. Der Zugverkehr zwischen Hollabrunn und Göllersdorf war weiter unterbrochen.

Innerhalb kürzester Zeit waren laut Obritzhauser mehr als 100 Millimeter Regen gefallen. Wegen des starken Unwetters spitzte sich die Lage gegen 19.00 Uhr zu. Zwei Katastrophenhilfsdienst-Züge wurden alarmiert. Die “Augustwiesn” in Hollabrunn wurde evakuiert, die Gäste wurden in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und der Stadtgemeinde im Stadtsaal untergebracht. 22 Pferde wurden aus einem Reiterhof gerettet.

Straßen wurden unterspült, teilweise abgetragen und mussten gesperrt werden, betroffen war etwa die L43 im Raum Hollabrunn. Teilweise stand das Wasser bis zu einen Meter hoch, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung. Die Einsatzkräfte mussten Straßen säubern und umgestürzte Bäume entfernen. Die Hauptrouten waren am Samstag bereits wieder befahrbar, Nebenstraßen waren teilweise noch mit Schlamm bedeckt. Es wurde erwartet, dass die Aufräumarbeiten bis in die Abendstunden andauern.

Da der Bahndamm unterspült wurde, wurde der Zugverkehr auf einem Abschnitt der Nordwestbahn eingestellt. Wegen Reparaturarbeiten nach Unwetterschäden war zwischen Hollabrunn und Göllersdorf kein Zugverkehr möglich, informierten die ÖBB am Samstag auf ihrer Webseite. Die Sperre soll bis in die Mittagsstunden dauern. Für S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

In der Ortschaft Oberfellabrunn, ein Teil von Hollabrunn, sei das Wasser 30 bis 40 Zentimeter hoch gestanden, berichtete Obritzhauser. Die Pegel des Runzenbaches und des Göllersbaches im Raum Hollabrunn und Göllersdorf stiegen an. Das Umspannwerk Hollabrunn wurde überschwemmt, mithilfe von Großpumpen konnte die kritische Lage entschärft werden. Selbst das Feuerwehrhaus wurde überschwemmt. Gleichzeitig gab es mehrere Verkehrsunfälle. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt.

Im Raum Göllersdorf wurde ein Hochwasser-Rückhaltebecken mit kritischem Wasserstand durch den Einsatz von Großpumpen gesichert. Bei einem Dammbruch im Bereich Mitterweg in der Stadt Hollabrunn waren die Einsatzkräfte auch mit Telelader im Einsatz. Mehr als 1.800 Sandsäcke wurden bereitgestellt.