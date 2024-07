Aufregung in Brixen: Zechpreller greift Polizei an

Von: luk

Birxen – Der Sonntagvormittag war für die Beamten des Polizeikommissariats in Brixen alles andere als ruhig. Gegen 13.00 Uhr ging ein Notruf beim Hotel Gasserhof ein. Das Hotelpersonal meldete einen Fall von Zechprellerei, bei dem zwei Personen die Unterkunft verlassen hatten, ohne die Rechnung zu bezahlen.

Die Hotelangestellten verfolgten die beiden Täter, konnten jedoch nur einen von ihnen stellen, während der andere entkam. Die herbeigerufenen Polizisten trafen sofort am Ort des Geschehens ein und nahmen den bereits polizeibekannten A.M., einen 41-jährigen marokkanischen Staatsbürger, fest. A.M. hatte bereits eine umfangreiche Vorstrafenliste, darunter Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Diebstahl, Körperverletzung, Misshandlung von Familienangehörigen sowie mehrere Ordnungswidrigkeiten.

Beim Anblick der Polizisten geriet A.M. in Rage, beleidigte die Beamten mit Ausdrücken wie „Ihr seid Drecksäcke“ und griff sie körperlich an. Dabei verletzte er die Polizisten, die anschließend mehrere Tage arbeitsunfähig waren.

Nachdem die Situation unter Kontrolle gebracht wurde, wurde A.M. wegen Beleidigung, Gewalt und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen betrügerischer Insolvenz verhaftet. Angesichts der Schwere und Gewalt seines Verhaltens, seiner Vorstrafen und seines irregulären Aufenthaltsstatus in Italien erließ Quästor Paolo Sartori parallel zum gerichtlichen Verfahren ein Abschiebedekret gegen A.M., das nach seiner Entlassung aus der Haft vollstreckt werden soll.