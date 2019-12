Aufsammlung ausgedienter Weihnachtsbäume

Entsorgung 2020 beginnt am 7. und endet am 17. Jänner

Bozen – Ab dem 7. Jänner 2020 sammelt SEAB errneut ausgediente Weihnachtsbäume ein. Die SEAB weist darauf hin, dass die besagten Weihnachtsbäume kompostiert werden können und deshalb nicht in die Restmülltonne deponiert werden sollen.

Es wird gebeten, die Christbäume, frei von Schmuck wie Lametta, an die von SEAB angegebenen Ökoinseln zu den unten aufgelisteten Abholterminen zu bringen.

Die Christbaum-Entsorgung 2020 beginnt am 7. und endet am 17. Jänner. Hier der Terminkalender nach Sammelzonen:

Zu baechten: Die Bäume sollen nicht an einem beliebigen Wochentag, sondern am Vorabend der angegebenen Sammeltage bei der Wertstoffinsel abgestellt werden. Außerdem können ausgediente Weihnachtsbäume kostenlos bei der Sammelstelle für Gartenabfälle in der Voltastraße (montags bis samstags, von 8 Uhr bis 12 Uhr) abgegeben werden.