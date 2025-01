Aufsehenerregender Verkehrsunfall in Auer

Von: ka

Auer – Am Donnerstagnachmittag geschah in Auer ein aufsehenerregender Verkehrsunfall. Aus bisher unbekannter Ursache kam im St. Peter Weg in Auer ein Pkw von der Straße ab und überschlug ist.

Das Fahrzeug beschädigte dabei mehrere Straßenschilder, einen Hydranten sowie eine Gasleitung, wodurch es auch zu einem Gasaustritt kam.

Die ausgerückten Feuerwehreute der Freiwilligen Feuerwehr Auer sicherten umgehend die Unfallstelle und sperrten die Gaszufuhr der beschädtigten Leitung ab. Die verletzte Person wurde aus dem Fahrzeugwrack geborgen, vom Rettungsdienst erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehrleute übernahmen weiters die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.

Vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Auer, der Rettungsdienst, das Gasversorgungsunternehmen, der Abschleppdienst und die Behörden.