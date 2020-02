Aus China zurückgekehrt: Zwei Schülerinnen freiwillig in Quarantäne

Per Rundschreiben aus Rom entschuldigt

Bozen/Rom – Das Gesundheitsministerium in Rom hat eine freiwillige Quarantäne für Schüler beschlossen, die kürzlich aus China zurückgekehrt sind.

Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, hat das Gesundheitsministerium in einem Rundschreiben an Schulen zum Coronavirus ausgegeben, dass Schüler, die kürzlich in China waren, zwei Wochen entschuldigt zu Hause bleiben können.

Letztendlich können aber die betroffenen Kinder und Jugendlichen bzw. deren Familien entscheiden, ob sie dem Aufruf folgen oder nicht. Das Recht auf Schulbesuch bleibt nämlich aufrecht, sofern nicht gesundheitliche Gründe dagegen sprechen.

Auch zwei Schülerinnen aus Bozen sind erst kürzlich aus China zurückgekehrt. Sie wollten dort im Rahmen eines Auslandsjahres die vierte Oberschulklasse absolvieren. Die Verbreitung mit dem Coronavirus machte den beiden Schülerinnen jedoch einen Strich durch die Rechnung. Sie mussten ihre Gastfamilien verlassen und das Auslandsjahr vorzeitig abbrechen.

Die beiden Jugendlichen befanden sich zwar nicht in einem Risikogebiet, werden aber erst im März die Schule in Bozen wieder besuchen. Ihnen geht es gesundheitlich gut.