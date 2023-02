Ausflug mit Schneeschuhen endet mit Hubschraubereinsatz

Proveis – Zwei junge Urlauber aus Deutschland wollten vor zwei Tagen die Mandlspitz oberhalb von Proveis im Deutschnonstal mit den Schneeschuhen erreichen. Als die beiden Ausflügler jedoch ins Tal zurückkehren wollten, gerieten sie in Schwierigkeiten. In steilem Gelände kamen sie nicht mehr weiter und entschieden sich, einen Notruf abzusetzen, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Der Notarzthubschrauber Pelikan 1 begab sich mit Bergrettern an die Mandlspitz und die beiden Deutschen konnten ausgemacht werden. Sie wurden mit der Winde an Bord geholt. Der Mann wurde am Parkplatz in Proveis abgesetzt, wo die Urlauber ihr Auto geparkt hatten. Die Frau wurde hingegen ins Meraner Spital geflogen, da sie eine leichtere Verletzung am Fuß hatte und leicht unterkühlt war.

Das Abenteuer im alpinen Gelände ging für die beiden Touristen damit gut aus.