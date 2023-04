Ausserordentliche Kontrollen in Brixen

Brixen – In den letzten Tagen haben die Beamten der Staatspolizei von Brixen eine Reihe von außerordentlichen Kontrollen durchgeführt. Gestern – am Freitag, den 28. April – wurden sie von anderen Beamten der Staatspolizei unterstützt, die der Abteilung für Kriminalprävention Lombardei angehören.

Zunächst besuchten und kontrollierten sie, einige Räumlichkeiten, die notorisch von jungen Leuten und unter anderem von vorbestraften oder polizeilich in Erscheinung getretenen Personen frequentiert werden. Dann verlagerten sich die Kontrollen in den Bereich des Bahnhofs und in den Fischzuchtweg, wo sich derzeit der Luna Park befindet sowie in andere ausgewählte Zonen. Auch auf den Zufahrtsstraßen wurden Kontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden 85 Personen identifiziert und 22 Fahrzeuge kontrolliert.

Außerdem wurde in den letzten Tagen bei Aktivitäten in Einrichtungen die Anwesenheit von drei jungen Männern bemerkt, die zu der siebenköpfigen Gruppe gehören, die Ende Januar wegen der Schlägerei auf dem Obstplatz in Bozen für Aufsehen gesorgt hatte. Der Polizeipräsident Pallini hatte für die Männer ein Betretungs- und Aufenthaltsverbot für Versammlungsorte in der gesamten Provinz Bozen erlassen zusätzlich zu der Verpflichtung, täglich bei der Kriminalpolizei vorstellig zu werden. Die drei Personen wurden auf die Polizeiwache gebracht, wo sie den Justizbehörden gemeldet und mit einer Geldstrafe belegt wurden.

Von: sis