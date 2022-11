Außerordentliche Kontrollen in Meran

Meran – Am Mittwochvormittag hat die Staatspolizei gemeinsam mit der Abteilung für Kriminalitätsbekämpfung “Lombardei” aus Mailand in der Passerstadt Meran eine außerordentliche Kontrolloperation durchgeführt.

Dabei haben die Ordnungshüter 74 Personen überprüft. Besonders am Bahnhof und den nahe gelegenen Parkanlagen sowie in der Garibaldistraße beim Ex-Eurotel und in der Gegend rund um das Krankenhaus zeigte die Polizei Präsenz.

Außerdem wurde am Theaterplatz und in der IV-November-Straße kontrolliert. Verwaltungskontrollen gab es hingegen in einigen Wettlokalen.