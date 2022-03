Auszeichnung für Urologie in Brixen

Brixen – Bereits seit Jahren vergibt die nationale Vereinigung ONDA (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) Auszeichnungen für besonders innovative Krankenhäuser und Abteilungen, die darauf abzielen, einen hohen Qualitätsstandard in der Betreuung zu garantieren. Auch die Urologie Brixen hat mittlerweile diese begehrte Auszeichnung für die Behandlung von Prostataerkrankungen erhalten.

Vor wenigen Wochen wurde der Urologie Brixen die Auszeichnung des „bollino azzurro” über die Vereinigung ONDA verliehen. Insgesamt haben sich 155 Zentren italienweit dafür beworben, von denen am Ende 94 die Kriterien erfüllten. Das „bollino azzurro“ wurde in Anlehnung an das bereits seit Jahren bekannte „bollino rosa“ in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben und die Bewertung erfolgte über eine national namhafte Expertengruppe.

Ausgezeichnet wurden Zentren für die multi- und interdisziplinären Behandlung von Patienten mit Prostatakarzinomen, also die Behandlung der Patienten in Zusammenarbeit mit Onkologen, Radiotherapeuten, Radiologen, Psychologen, Physiotherapeuten und Urologen.

„Die Verleihung dieser Auszeichnung ist uns eine große Ehre und gleichzeitig auch Bestätigung unserer täglichen Arbeit in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen der beteiligten Fachdisziplinen, sodass wir in der Lage sind, Patienten, die an einem Prostatatumor erkranken, die optimale Versorgung zu bieten“ freut sich Primar Michael Aigner gemeinsam mit dem gesamten Team der Abteilung Urologie Brixen.