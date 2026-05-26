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Brixen

Auto brennt in Tiefgarage in Brixen vollständig aus

Dienstag, 26. Mai 2026 | 18:45 Uhr
autobrand brixen
Alto Adige
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Von: luk

Brixen – In Brixen ist am Dienstagnachmittag ein Auto in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Ein Anrainer musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Brixen wurde kurz vor 16.00 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Mehrere Bewohner hatten zuvor noch versucht, die Flammen selbst zu löschen.

Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zudem wurde die Elektroinstallation der Tiefgarage durch das Feuer beschädigt.

Ein Anrainer erlitt vermutlich eine Rauchgasvergiftung und wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus von Brixen gebracht.

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar.

Bezirk: Eisacktal

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