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Rettungskräfte versorgten die Verletzten

Auto in Veldener Gastgarten – elf Personen verletzt

Samstag, 18. Juli 2026 | 14:30 Uhr
Rettungskräfte versorgten die Verletzten
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
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Von: apa

Eine 74-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Villach-Land ist Samstagmittag versehentlich in Velden in Kärnten mit ihrem Pkw in einen gut gefüllten Gastgarten nahe des Casinos im Zentrum der Wörthersee-Stadt gefahren. Elf Personen wurden laut Landespolizeidirektion Kärnten verletzt, zwei davon schwer. Lebensgefahr bestehe aber bei keinem Betroffenen, hieß es am frühen Nachmittag. Es handelte sich um keine gezielte Aktion, sondern ein Versehen.

Der Unfall passierte gegen 12.40 Uhr bei geringem Fahrtempo. Wie laut Polizei erste Bilder aus Überwachungskameras gezeigt hätten, dürfte der Lenkerin ein Einparkmanöver missglückt sein. Die näheren Umstände waren allerdings vorerst unklar, da die Frau nach dem Unfall unter Schock stand.

Die Lenkerin wurde medizinisch versorgt und bisher noch nicht befragt. Abgesehen vom Schock kam sie ohne Blessuren davon. Die Verletzten im Gastgarten dagegen wurden teilweise mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Velden war mit 20 Männern und Frauen sowie vier Fahrzeugen im Einsatz.

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