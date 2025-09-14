Aktuelle Seite: Home > Chronik > Auto überschlägt sich bei Mauls – Fahrer flüchtet zu Fuß
Auto überschlägt sich bei Mauls – Fahrer flüchtet zu Fuß

Sonntag, 14. September 2025 | 08:49 Uhr
unfall Mauls
Alto Adige
Von: luk

Mauls – In der Nacht auf Sonntag hat sich auf der Brennerstaatsstraße zwischen Mauls und Grasstein ein schwerer Unfall ereignet. Ein Auto kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Die Feuerwehr wurde gegen 4.50 Uhr alarmiert, zunächst mit der Meldung einer eingeklemmten Person. Am Unfallort fanden die Einsatzkräfte jedoch niemanden vor. Der Fahrer war verschwunden.

Die Carabinieri leiteten sofort eine Suche ein und konnten den Mann wenig später aufgreifen: Er war zu Fuß in Richtung Sterzing unterwegs. Ob er Verletzungen erlitten hat, war zunächst unklar. Der Fahrer wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus von Sterzing gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Mauls übernahm die Bergung des Fahrzeugs, unterstützt vom Abschleppdienst.

Bezirk: Wipptal

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

