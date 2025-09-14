Von: luk

Mauls – In der Nacht auf Sonntag hat sich auf der Brennerstaatsstraße zwischen Mauls und Grasstein ein schwerer Unfall ereignet. Ein Auto kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Die Feuerwehr wurde gegen 4.50 Uhr alarmiert, zunächst mit der Meldung einer eingeklemmten Person. Am Unfallort fanden die Einsatzkräfte jedoch niemanden vor. Der Fahrer war verschwunden.

Die Carabinieri leiteten sofort eine Suche ein und konnten den Mann wenig später aufgreifen: Er war zu Fuß in Richtung Sterzing unterwegs. Ob er Verletzungen erlitten hat, war zunächst unklar. Der Fahrer wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus von Sterzing gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Mauls übernahm die Bergung des Fahrzeugs, unterstützt vom Abschleppdienst.