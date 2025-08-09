Auto überschlägt sich in Vetzan

Von: luk

Vetzan – In der Nacht auf Samstag hat sich in Vetzan, einer Fraktion der Gemeinde Schlanders, ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 1.16 Uhr überschlug sich ein Fahrzeug auf der Vinschger Staatsstraße beim Kreisverkehr von Vetzan und blieb auf der Seite liegen.

Der 18-jährige Lenker aus Südtirol konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Er wurde vom Weißen Kreuz Schlanders mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus von Schlanders gebracht.

Im Einsatz standen neben dem Rettungsdienst auch der Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr von Vetzan und die Carabinieri von Schlanders.