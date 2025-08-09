Aktuelle Seite: Home > Chronik > Auto überschlägt sich in Vetzan
18-Jähriger konnte sich selbst befreien

Auto überschlägt sich in Vetzan

Samstag, 09. August 2025 | 08:35 Uhr
Alarmfahndung nach Schüssen in Oberkappel
APA/APA/dpa/Sarah Knorr
Schriftgröße

Von: luk

Vetzan – In der Nacht auf Samstag hat sich in Vetzan, einer Fraktion der Gemeinde Schlanders, ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 1.16 Uhr überschlug sich ein Fahrzeug auf der Vinschger Staatsstraße beim Kreisverkehr von Vetzan und blieb auf der Seite liegen.

Der 18-jährige Lenker aus Südtirol konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Er wurde vom Weißen Kreuz Schlanders mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus von Schlanders gebracht.

Im Einsatz standen neben dem Rettungsdienst auch der Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr von Vetzan und die Carabinieri von Schlanders.

Bezirk: Vinschgau

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Vinschgau

Meistkommentiert
Bitterer Sommer am Gardasee
Kommentare
106
Bitterer Sommer am Gardasee
„Die unvermeidbaren Ausgaben fressen den Urlaub auf“
Kommentare
66
„Die unvermeidbaren Ausgaben fressen den Urlaub auf“
Kritik an Bildungspolitik: Lehrermangel in Südtirol verschärft sich
Kommentare
63
Kritik an Bildungspolitik: Lehrermangel in Südtirol verschärft sich
Lidl übernimmt Ex-MPreis-Markt in Bozen – für über 18 Mio. Euro
Kommentare
50
Lidl übernimmt Ex-MPreis-Markt in Bozen – für über 18 Mio. Euro
Wolfsrisse: Bauern in Mühlwald schlagen Alarm
Kommentare
49
Wolfsrisse: Bauern in Mühlwald schlagen Alarm
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 