Auto- und Fahrradknacker in Bozen

Von: luk

Bozen – In der Nacht von Freitag auf Samstag ging bei der Einsatzzentrale Quästur eine Meldung über einen laufenden Diebstahl an einem geparkten Fahrzeug in der Brennerstraße ein. Die Ordnungshüter trafen nur wenige Minuten später am Tatort ein und konnten zwei Männer auf frischer Tat ertappen, die gerade versuchten, das Schloss eines Fahrrads aufzubrechen, nachdem sie bereits den Diebstahl am Auto abgeschlossen hatten.

Die beiden Verdächtigen, im Alter von 31 und 37 Jahren, wurden festgesetzt und zur Polizeiwache gebracht. Es stellte sich heraus, dass beide Männer, marokkanische Staatsbürger, bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aktenkundig waren. Zudem halten sie sich illegal in Italien auf.

Die beiden Männer wurden wegen schweren Diebstahls und versuchten schweren Diebstahls angezeigt. Darüber hinaus wurde gegen den jüngeren der beiden auch Anklage wegen Hehlerei erhoben, da er im Besitz eines gestohlenen Smartphones war. Außerdem fand die Polizei bei ihm eine geringe Menge Haschisch, die für den Eigenkonsum bestimmt war.

Angesichts der Schwere der Vorfälle hat Quästor Paolo Sartori entschieden, beide Männer mit sofortiger Wirkung des Landes zu verweisen.