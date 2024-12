Autofahrer auf Dolomitenpass in Not – VIDEO

Von: luk

Wolkenstein – Am frühen Morgen des Heiligen Abends kam es auf dem Sellajoch in den Dolomiten zu einem winterlichen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Wolkenstein. Ein Fahrzeug war in einer Schneewehe steckengeblieben, die durch starke Windböen auf die Fahrbahn verweht worden war. Die Insassen des Autos waren in großer Not, da ein Weiterkommen unmöglich war.

Sofort nach der Alarmierung rückten mehrere Feuerwehrleute aus, um den Betroffenen zu helfen. Mit vereinten Kräften schaufelten die Wehrmänner das Fahrzeug frei und zogen es mithilfe eines Feuerwehrfahrzeugs aus dem Tiefschnee. Dank des schnellen und effizienten Einsatzes der Feuerwehr konnten die Insassen ihre Fahrt im Anschluss ohne weitere Probleme fortsetzen.

Das Sellajoch, das von Gröden aus südlich am imposanten Sellastock ins Fassatal nach Canazei führt, ist besonders im Winter eine herausfordernde Strecke. Immer wieder sorgen Schnee und Wind für schwierige Bedingungen, die von Fahrzeuglenkern besondere Vorsicht erfordern.

Verkehrsteilnehmer sind aufgerufen, gerade auf Passstraßen stets auf die Witterungsbedingungen zu achten und wintertaugliche Ausrüstung mitzuführen.