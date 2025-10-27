Aktuelle Seite: Home > Chronik > Autoknacker geht auf Polizei los
Festnahmen und Anzeigen bei Wochenendkontrollen

Autoknacker geht auf Polizei los

Montag, 27. Oktober 2025 | 16:47 Uhr
Polizei Bozen
Quästur
Von: luk

Bozen – Die Staatspolizei hat am vergangenen Wochenende in Bozen bei mehreren Kontrollen im Stadtgebiet zwei Personen festgenommen und elf weitere angezeigt.

Die Einsätze fanden auf Anordnung des Quästors Giuseppe Ferrari in Zusammenarbeit mit Carabinieri, Finanzpolizei, Stadtpolizei und Militärkräften im Rahmen der Aktion “Sichere Straßen” statt. Kontrolliert wurden unter anderem die Plätze der Altstadt sowie die Bereiche um den Garten der Religionen, der Palermostraße und der Mazziniplatz.

Bei Überprüfungen in mehreren Lokalen stellten die Exekutivbeamten Verstöße gegen Auflagen zur Lärmbelastung fest: In einem Fall fehlten die erforderlichen Genehmigungen für Musikbetrieb, in einem anderen der vorgeschriebene Schallschutznachweis für Außenbeschallung.

Am Samstag nahm die Polizei zwei Männer fest – einen Italiener, der aus dem Hausarrest geflohen war, sowie einen marokkanischen Asylwerber, der in der Reschenstraße beim Aufbrechen von Autos ertappt wurde. Letzterer verletzte bei seiner Festnahme einen Polizisten leicht und wurde wegen Diebstahls, Widerstands und Körperverletzung angezeigt.

Zudem wurden mehrere Personen wegen Hehlerei, Diebstahls, versuchten Diebstahls und Drogenhandels angezeigt. Drei weitere Männer – zwei Ausländer und ein Italiener – erhielten Anzeigen wegen Verstoßes gegen ihr Aufenthaltsverbot für Bozen.

Insgesamt wurden bei den Kontrollen 336 Personen überprüft.

Bezirk: Bozen

