Autolenker in Linz von Beifahrer angeschossen

Von: apa

Ein 38-jähriger Autolenker ist am Dienstagvormittag in Linz während der Fahrt von seinem Mitfahrer angeschossen worden. Dem Vorfall war ein Streit der beiden vorausgegangen. Der Täter flüchtete, eine Fahndung blieb vorerst ohne Erfolg. Das Opfer wurde ins Spital eingeliefert. Die Ermittler gehen davon aus, dass die zwei Männer dem Drogenmilieu zuzurechnen sind.

Die beiden waren – entgegen ersten Meldungen nicht in einem Bus, sondern in einem Pkw – in Streit geraten. Der Beifahrer zog eine Pistole und schoss auf den Fahrer. Dieser blieb stehen, der Schütze flüchtete und Passanten kamen dem verletzten Tschetschenen zu Hilfe. Er wurde ins Spital gebracht, befinde sich aber nicht in kritischem Zustand, hieß es bei der Polizei.

Vom Täter fehlte am Nachmittag noch jede Spur. Der Flüchtige wird als schlank, zwischen 50 und 60 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und mit Glatze beschrieben. Er trug zum Tatzeitpunkt u.a. eine graue Weste und hatte eine schwarze Pistole dabei.