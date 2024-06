Autoscheibe eingeschlagen – vor den Carabinieri in Zivil

Von: mk

Bozen – Die Carabinieri haben in den vergangenen Tagen in Bozen in der Vintler Straße einen Nicht-EU-Bürger dabei erwischt, wie er die Fensterscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen hat.

Die Ermittler vermuten, dass es der Mann auf Wertsachen im Wagen abgesehen hat. Sie gehen davon aus, dass der Täter für mehrere Diebstahlsdelikte dieser Art verantwortlich ist.

Die Ordnungshüter, die in Zivil unterwegs gewesen waren, überführten den Mann, nachdem dieser in das Fahrzeug eingestiegen war. Nun muss sich dieser vor Gericht verantworten.

Bereits seit Jahresanfang ist es immer wieder zu solchen Vorfällen gekommen – unter anderem in der Dalmatienstraße, in der Drsus-Allee, in der Rom-Straße, in der Udine-Straße, im Küepachweg, in der Horazstraße, in der Rittner-Straße, in der Longon-Straße, auf dem Schießstandplatz und in der Duca-D’Aosta-Straße.