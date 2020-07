Baggerbergung im Stadtviertel Oberau-Haslach

Bozen – Am Donnerstagnachmittag gegen 14.35 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Bozen zu einer Fahrzeugbergung innerhalb einer Baustelle in der Bozner Claudia-Augusta-Straße, wo derzeit Abbrucharbeiten an einem Gebäude stattfinden, gerufen.

Nachdem der Untergrund nachgegeben hatte, war ein Bagger teilweise eingebrochen. Dabei war der 18 Tonnen schwere Radbagger durch eine Betondecke in einen unterirdischen Hohlraum eingebrochen. Der Fahrer war glücklicherweise unverletzt geblieben. Der Bagger, der nur mehr mit einem Reifen an der Abbruchkante auflag wurde von der Berufsfeuerwehr mit Hilfe des Kranfahrzeuges und der Seilweinde des Rüstwagens geborgen.

Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Der Sachschaden hielt sich in Grenzen. Vor Ort im Einsatz standen auch die Staatspolizei und die Stadtpolizei von Bozen.