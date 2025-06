Bahnlinie Bozen-Meran: Ab 15. Juni wegen Bauarbeiten gesperrt

Von: luk

Bozen/Meran – Ab Sonntag, dem 15. Juni, beginnt die vom Schienennetzbetreiber RFI geplante Unterbrechung des regulären Bahnverkehrs auf der Strecke Bozen-Meran. Die Arbeiten dienen der Fertigstellung von Infrastrukturmaßnahmen entlang der Bahnlinie, wird von der Südtiroler Transportstrukturen AG (STA) bekannt gegeben. Am 9. August soll der Betrieb wieder normal aufgenommen werden.

Ersatzdienst im 30-Minuten-Takt

Während der gesamten Dauer der Arbeiten ist ein Busersatzdienst vorgesehen. Mit dem Bus “Express” B200, der im 30-Minuten-Takt über die MeBo fährt, werden die Haltestellen Bozen, Bahnhof (Bussteig F), Bozen Süd-Messe, Bahnhof (Bussteig A und B), Lana-Burgstall, Bahnhof und Meran, Bahnhof (Bussteig B) bedient.

Der genaue Ersatzfahrplan für die Linie B200 ist unter diesem Link abrufbar.

Tickets für den Express B200 können online oder an den Bahnhöfen erworben werden. Die Fahrscheine mit kilometerbasierter Abrechnung (zum Beispiel südtirolmobil Flex Pass bzw. ehemaliger Südtirol Pass) müssen vor dem Einsteigen online oder am Bahnhof entwertet werden. Eine Entwertung in den Bussen ist nicht möglich. Alle südtirolmobil-Fahrscheine mit Pauschaltarif (also die Jahres- oder Monatsabos) und der Südtirol Guest Pass sind auf den Ersatzbussen der Linie B200 von der Entwertung befreit. Der Fahrschein ist dem Kontrollpersonal vorzuweisen und gilt als Sichtausweis.

Linienbus 201 verkehrt verstärkt

Der Linienbus 201 zwischen Bozen und Meran wird während der Bahnsperre verstärkt und verkehrt mit folgendem Takt: Alle 15 Minuten von Montag bis Samstag tagsüber und alle 30 Minuten an Sonn- und Feiertagen.

Der Fahrplan der Linie 201 ist unter diesem Link abrufbar.

Die Abfahrt am Bahnhof in Bozen erfolgt vom neuen Bussteig C, in Meran vom Bussteig U.

Die Fahrkarten können online oder direkt im Bus entwertet werden. Es werden alle südtirolmobil-Fahrscheine, der Südtirol Guest Pass und alle gültigen Bahntickets akzeptiert. An Bord der Busse der Linie 201 ist ein Kauf grundsätzlich möglich. Zur Einhaltung des Fahrplanes wird aber empfohlen, stets vor Fahrtantritt einen Fahrschein zu erwerben.