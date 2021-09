Bahnpolizei kontrolliert 30.000 Zugreisende

Bozen – Regelmäßig schaut die Bahnpolizei Polfer in Zügen und Bahnhöfen nach dem Rechten – besonders in Hauptreisezeiten.

In den Sommermonaten von Mitte Juni bis Ende August sind in Südtirol, im Trentino, aber auch in den Provinzen Verona und Vicenza rund 30.000 Personen überprüft worden.

Dabei konnten sieben Minderjährige aufgegriffen werden, nach denen gesucht wurde. Zudem wurden 13 Personen festgenommen und über 100 weitere wegen verschiedenster Delikte wie Diebstähle oder Drogenhandel angezeigt.