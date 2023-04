Bahnpolizei spürt minderjährige Ausreißer auf

Bozen – 1.985 kontrollierte Personen, drei Ermittlungsverfahren, drei aufgespürte Minderjährige und vier Verwaltungsstrafen im Straßen- und Bahnverkehr – so schaut die Bilanz der Bahnpolizei über ihre Tätigkeit während der Osterwoche in den Hauptbahnhöfen in den Provinzen Verona und Vicenza, im Trentino und in Südtirol aus.

In den Tagen um Ostern wurden die Kontrollen verschärft: 141 Streifen standen in den betroffenen Bahnhöfen im Einsatz, fünf patrouillierten in Zügen. Zwölf Zugkonvois wurden überwacht.

Die Bahnpolizei führte unter anderem sechs Einsätze in Zivil zur Prävention von Taschendiebstählen durch.

Drei Minderjährige wurden in Zügen oder an Bahnhöfen aufgespürt und wieder sicher in Gewahrsam gebracht. Während einer der Jugendlichen Tage zuvor von zu Hause ausgerissen war, war ein zweiter aus einer sozialen Einrichtung ausgebüxt. Ein dritter Minderjähriger hatte sich unerlaubt aus der kinderpsychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses entfernt.

Ein Zugreisender wurde ohne Fahrkarte überführt. Ein zweiter hatte in einem weiteren Zug kein Ticket für das mitgeführte E-Bike bei sich. Weil sich beide Passagiere weigerten, ein Ticket zu lösen und den Zugbegleitern ihre Personalien mitzuteilen, musste die Bahnpolizei einschreiten. Die Beamten erstatteten Anzeige, zumal die Passagiere in der Zwischenzeit auch das Bahnpersonal beleidigt hatten.

Ein Migrant, der laut Anordnung des Quästors das Staatsgebiet innerhalb von sieben Tagen verlassen sollte, wurde auf einem Bahnhof erwischt und angezeigt. Weil der Mann das Aufenthaltsverbot verletzt hat, muss er nun mit härteren Konsequenzen rechnen.