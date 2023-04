BalkonbrÃ¤nde: Zu viele zerstreute Raucher

Bozen – Rauchen schadet der Gesundheit. So steht es auf jeder Zigarettenpackung. Doch abgesehen davon sind die Glimmstängel oft für Schäden ganz anderer Art verantwortlich: Die Bozner Berufsfeuerwehr ist in den vergangenen Tagen wegen mehrerer Balkonbrände ausgerückt.

Die Brandursache war in allen Fällen dieselbe: Eine Zigarette war nicht richtig ausgelöscht worden. „Es kommt häufig vor, dass Personen auf den Balkon gehen, um zu rauchen, und die Zigarette anschließend in irgendeiner Vase ausdrücken“, erklärt Hauptbrandinspektor Christian Auer von der Berufsfeuerwehr Bozen laut einem Bericht der Zeitung Alto Adige.

Viele halten dies für sicher. Doch diese Annahme ist falsch – und sie kann teure Folgen nach sich ziehen. In vielen dieser Vasen befinden sich vertrocknete Blätter oder trockene Blumenerde. Andere Behälter sind aus Plastik – ein idealer Nährboden für die Zigarettenglut.

Die Brände entfachen sich nicht sofort, sondern meist erst Stunden später, sobald die Raucher den Balkon bereits nichtsahnend verlassen haben.

Handelt es sich um eine Plastikvase, verflüssigt sich diese. Nicht selten fallen in Mehrfamilienhäusern Tropfen der heißen Masse auf die Markise des Nachbarn im Stock darunter. Auch der Sonnenschutz besteht aus Kunststoff, der löchrig wird und Feuer fängt. „Im besten Fall endet so etwas mit beachtlichem Sachschaden: Fassaden, die man komplett neu anstreichen muss, Fensterflügel und Markisen, die auszutauschen sind“, erklärt Auer.

Abgesehen von den Kosten heizt so ein „Unfall“ nicht selten böses Blut unter Nachbarn an. In schlimmeren Fällen werden auch Personen verletzt, die versuchen, vor Ankunft der Feuerwehr die Flammen selbst zu löschen, und sich schmerzhafte Verbrennungen zuziehen. Tropft heißes Plastik auf die Haut, bohrt sich dieses tief ins Fleisch.

Die Trockenheit, die bis vor wenigen Tagen herrschte, ist ein weiterer Faktor, der Brände jeglicher Art begünstigt. Der Regen in den vergangenen Tagen schafft zwar etwas Linderung. Trotzdem wird es wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis der nächste Balkonbrand wegen einer schlecht ausgelöschten Zigarette droht.

Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten Raucher auf dem Balkon ihre Zigaretten in einem Aschenbecher oder in einem Glas mit etwas Wasser auslöschen. So vermeidet man potenzielle Gefahrensituationen.