Balkone in Sterzing in Brand

Sterzing – Am Samstagabend ist kurz nach 21.00 Uhr in Sterzing im Lentweg eine Gartenhecke in Brand geraten.

Durch die anhaltende Trockenheit entwickelte sich rasch ein starkes Feuer, welches auf die Balkone übergriff. Die Nachbarn versuchten bis zum Eintreffen der Feuerwehr die Flammen mit Pulverlöschern einzudämmen.

Die Feuerwehr löschte die Balkone und suchte im Anschluss nach versteckten Glutnestern.

Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz standen außerdem die Carabinieri.