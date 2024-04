Bar „Sole“ in Brixen muss nach wildem Handgemenge schließen

Brixen – Quästor Paolo Sartori hat die Schließung der Bar „Sole“ in Brixen angeordnet. Die Lizenz bleibt 30 Tage lang suspendiert. Die Carabinieri hatten im Vorfeld Sicherheitsprobleme und Schwierigkeiten in Zusammenhang mit der öffentlichen Ordnung beanstandet.

Erst am vergangenen Samstag ist es zu einer heftigen Auseinandersetzung vor der Bar zwischen einem 33-jährigen Albaner und einem 24-jährigen Griechen gekommen. Der Albaner ist unter anderem bereits wegen Körperverletzung und Diebstahls vorbestraft, er ist mehrmals wegen Trunkenheit sanktioniert worden und wurde zur Betreuung auf Probe an den Sozialdienst überstellt. Aufgrund eines Verbots dürfte er seinen Wohnsitz in der Zeit von 22.00 Uhr abends bis 5.00 Uhr in der Früh eigentlich nicht verlassen.

Der Grieche hat in seiner Vergangenheit hingegen mehrere Anzeigen wegen Stalkings kassiert, wobei auch ein gerichtliches Annäherungsverbot ausgesprochen worden ist. Außerdem wurde er wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt und ebenfalls zu Bußgeldern wegen Trunkenheit verdonnert.

Aufgrund des Streits zwischen den beiden Männern, der weitaus schlimmer hätte enden können, mussten zwei Streifen der Carabinieri einschreiten.

Einer der Betroffenen ist darauf gewaltsam auf einen der Ordnungshüter losgegangen, der die Streithähne trennen wollte, und bewarf ihn mit einer Bierflasche. Anschließend richtete er sich wieder auf seinen Kontrahenten und schleuderte einen Süßwarenautomaten in dessen Richtung.

Im Anschluss schlug er mehrfach auf die Carabinieri ein, als diese ihn in Gewahrsam nahmen.