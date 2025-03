Baustellen in Südtirol im Visier von Kriminellen

Von: luk

Bozen – Mehrere Unternehmen in Südtirol beklagen aktuell das Verschwinden von Baumaterialien, insbesondere Kupfer auf Baustellen im Raum Bozen. Der Rohstoff ist am Markt sehr begehrt, erzielt hohe Preise und wird auf dem Schwarzmarkt gut bezahlt – ein Umstand, der offensichtlich auch Kriminelle anzieht, wie der Handwerkerverband lvh bemerkt.

Erst kürzlich wurden in einem Graben in der Nähe von Leifers Reste von Kunststoffisolierungen entdeckt, die eindeutig von entwendeten Elektrokabeln stammen. Die Spur deutet auf den Diebstahl von Kupferkabeln hin. Ein betroffenes Unternehmen berichtete dem lvh, dass Material im Wert von rund 10.000 Euro entwendet wurde. Für die Unternehmen bedeutet das nicht nur einen erheblichen finanziellen Schaden, sondern auch eine massive Beeinträchtigung des Baustellenbetriebs. „Termine geraten in Verzug, Abläufe müssen umorganisiert werden und nicht selten führen solche Vorfälle zu längeren Stillständen“, unterstreicht der Vize-Baugruppenobmann im lvh Markus Bernard.

Neben der Forderung nach mehr Polizeipräsenz und gezielten Kontrollen auf Baustellen richtet der lvh den Appell auch ganz klar an die Ankaufstellen von Metallen. “Wer Kupfer und andere wertvolle Rohstoffe ankauft, trägt Mitverantwortung dafür, dass keine gestohlenen Materialien in Umlauf geraten. Eine gründliche Überprüfung der Verkäuferidentität ist dabei ebenso essenziell wie die Sensibilität für ungewöhnlich günstige oder verdächtige Angebote.”

Bernard betont: „Unsere Betriebe leisten tagtäglich präzise und verantwortungsvolle Arbeit auf Südtirols Baustellen. Es kann nicht sein, dass ihre Existenz durch organisierte Diebstähle und illegale Handelsstrukturen ausgebremst wird. Es bedarf klarer gesetzlicher Regelungen, schärfere Strafen für Metalldiebstahl und mehr Kontrollen.“