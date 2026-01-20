Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bedenklicher Fund der Carabinieri in Brixen
Pkw mit spanischem Kennzeichen durchsucht

Bedenklicher Fund der Carabinieri in Brixen

Dienstag, 20. Januar 2026 | 09:14 Uhr
Von: mk

Brixen – Die Carabinieri von Brixen führen derzeit im Kampf gegen Einbrüche und Drogenhandel verstärkte Kontrollen durch – mit Erfolg. Im Rahmen einer gezielten Operation auf einem Parkplatz in der P.-Mayer-Straße wurde ein Fahrzeug mit spanischem Kennzeichen durchsucht und zwei Männer im Alter von 32 und 51 Jahren aus Jenesien identifiziert. Einer davon kassierte eine Anzeige.

Unter dem Sitz den 32-jährigen Verdächtiger, der bereits vorbestraft ist, fanden die Ordnungshüter einen Schraubenzieher, zwei Zangen sowie einen elektronischen Störsender, der in der Lage ist, Alarmanlagen von Wohnhäusern außer Gefecht zu setzen. Zudem führte der Mann eine kleine Menge Kokain mit sich. Er wurde auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Bei seinem 51-jähriger Begleiter wurden 50 Gramm Methadon sichergestellt. Er wurde der Regierungskommissariat in Bozen als Drogenkonsument gemeldet.

Besonders der Fund des Störsenders wird als kritisch eingestuft. Sowohl die Drogen als auch das mutmaßliche Einbruchswerkzeug wurden beschlagnahmt.

Bezirk: Eisacktal

