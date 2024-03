Bedenklicher Vorfall in Meran

Meran – In Meran ist es am Dienstag um die Mittagszeit zu einer neuerlichen Gewalttat gekommen. Ein Nordafrikaner [32] ist in der Europaallee vor den Augen mehrerer Passanten niedergestochen wurde. Augenzeugenberichten zufolge kannten sich Opfer und Täter. Der Verletzte wurde in die Notaufnahme gebracht und notoperiert, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Der 32-Jährige war mit seiner Frau und dem gemeinsamen Kleinkind unterwegs. Plötzlich tauchten drei Männer und eine Frau auf und riefen ihn zu sich. In diesem Moment zückte einer der Männer ein Messer und stach auf den Nordafrikaner ein. Er traf ihn am Bauch sowie am Rücken.

Trotz der blutenden Wunden konnte sich das Gewaltopfer zu seiner Frau begeben. Diese hatte in der Zwischenzeit den Notruf gewählt.

Indes haben die Carabinieri die Ermittlungen aufgenommen. Die Tatwaffe wurde sichergestellt und offenbar soll es auch eine Spur zum Angreifer geben.