Beifahrer stirbt bei Lkw-Absturz auf A2 in Kärnten

Von: apa

Ein 43-jähriger Grieche ist in der Nacht auf Donnerstag bei einem schweren Lkw-Unfall auf der Südautobahn (A2) bei Arnoldstein ums Leben gekommen. Der Lkw, in dem der Mann als Beifahrer unterwegs war, war von der Fahrbahn abgekommen und bei einer Brücke in die Tiefe gestürzt. Der 44-jährige Fahrer – ebenfalls aus Griechenland – wurde dabei verletzt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Der Lkw war gegen 2.00 Uhr in Fahrtrichtung Italien unterwegs. Bei der Brücke über der Gailitz im Bezirk Villach-Land geriet das Fahrzeug aus vorerst unbekannter Ursache an den rechten Fahrbahnrand, durchbrach die Leitschiene und stürzte über die Brückenkante etwa 16 Meter in die Tiefe. Bei dem Aufprall wurde das Führerhaus auf der Beifahrerseite stark beschädigt.

Der Lenker aus Griechenland wurde von der Feuerwehr über die Fahrerseite aus dem Fahrzeug geborgen, erstversorgt und anschließend ins Landeskrankenhaus Villach gebracht, für den Beifahrer, ebenfalls Grieche, kam jede Hilfe zu spät. Der Lenker konnte vorerst nicht befragt werden, die Ermittlungen zur Unfallursache waren noch nicht abgeschlossen.