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Der Tatort am Südbahnhofmarkt

Beilattacke auf Linzer Südbahnhofmarkt

Mittwoch, 15. April 2026 | 13:22 Uhr
Der Tatort am Südbahnhofmarkt
APA/APA/FOTOKERSCHI/MARKUS HAUSER/FOTOKERSCHI/MARKUS HAUSER
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Von: apa

Ein 30-Jähriger ist am Mittwochmittag am Linzer Südbahnhofmarkt mit einem Beil auf einen 40-jährigen Passanten losgegangen und hat ihn schwer verletzt. Die Polizei bestätigte der APA einen entsprechenden “Krone”-Bericht. Der Täter wurde gefasst. Er ist geständig, zum Hintergrund der Tat war aber nichts bekannt.

Der Mann, ein Österreicher, habe den Passanten “völlig unvermittelt” attackiert, so ein Polizeisprecher. Ein Mitarbeiter eines Lokals am Markt sei mit einem Messer in der Hand hingelaufen und wollte dem Opfer zu Hilfe kommen. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht.

Der 30-Jährige lief in Richtung der nächsten Polizeiinspektion und geradewegs zwei Beamten in die Arme, die er anstänkerte, so der Polizeisprecher weiter. Den Kollegen sei gleich das Blut an den Händen aufgefallen und sie haben den Mann festgenommen.

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