Benno Neumair [33] auch in zweiter Instanz zu lebenslanger Haft verurteilt

Bozen – Das Berufungsschwurgericht unter dem Vorsitz von Richterin Silvia Monaco hat die lebenslange Haftstrafe für Benno Neumair (33) für den Mord an seinen Eltern Laura Perselli und Peter Neumair bestätigt. Damit wurde dem Antrag von Anklage und Nebenklage entsprochen, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Die Verteidigung hatte bekanntlich am Samstag einen Freispruch gefordert. Der Bozner sei zum Zeitpunkt der Taten nicht schuldfähig gewesen.

Der Angeklagte war bei der Urteilsverkündung am heutigen Montag nicht im Gerichtssaal. Benno Neumair hat bekanntlich am Nachmittag des 4. Jänner 2021 seine Eltern durch Strangulation getötet und ihre Leichen dann bei Pfatten in die Etsch geworfen. Erst Wochen später konnten die sterblichen Überreste nach intensiver Suche im Fluss gefunden werden.

Am 19. November 2022 wurde Benno Neumair in erster Instanz zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Nun wurde dieses Urteil auch in zweiter Instanz bestätigt.