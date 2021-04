Benno Neumair: Fotos passen nicht zu Aussagen

Bozen – Benno Neumair (30), der seine Eltern am 4. Jänner in der heimischen Wohnung in Bozen umgebracht haben soll, hat laut der TV-Sendung “Mattino Cinque” auf “Canale 5” auch über den Ablauf am Tag nach dem Delikt nicht die Wahrheit gesagt.

Bekanntlich hatte der Sohn von Laura Perselli und Peter Neumair angegeben, schon früh morgens von Auer nach Bozen gefahren zu sein, um den Hund abzuholen und ihn dann am Ritten auszuführen. Er sei dazu nur kurz in der Wohnung gewesen und habe gedacht, seine Eltern würden noch schlafen, so – wie mehrfach berichtet -seine ersten Aussagen.

Am 5. Jänner um 5.37 Uhr wurde der Volvo V70 tatsächlich beim Überqueren der Rombrücke in Bozen von Überwachungskameras aufgenommen. Doch sein Aufenthalt in der Wohnung in der Runkelsteinstraße war deutlich länger, als er ursprünglich angegeben hatte, erläutert “Mattino Cinque”. Demnach sei der Volvo der Neumairs erst um 9.39 Uhr von den Überwachungskameras auf dem Weg nach Ritten gefilmt worden.

Somit war Benno Neumair rund vier Stunden in der Wohnung, in der er – wie er später selbst gestanden hatte – am Tag zuvor seine Eltern ermordet hatte. Die Reporter stellen die Frage, was der 30-Jährige in dieser Zeit gemacht hat. Außerdem wird ein Foto vom Fahrzeuginneren gezeigt, auf dem auch zwei Decken zu sehen sind. Es wird gemutmaßt, dass diese dazu gedient haben könnten, die Leichen für den Transport einzuhüllen.

Indes fehlt weiterhin jede Spur von Peter Neumair. Der 63-Jährige pensionierte Lehrer wird in der Etsch zwischen Bozen Süd und Mori vermutet. Ende April oder Anfang Mai soll eine neue Suchaktion aufgenommen werden. Dieses Mal soll auch Personal der Staatspolizei eingebunden werden, berichtet Alto Adige online.